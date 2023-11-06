Дизайн iQOO 12 Pro полностью рассекречен

В преддверии завтрашнего анонса бренд iQOO опубликовал официальные изображения флагманских смартфонов iQOO 12 и 12 Pro. Устройства запечатлены в белой и черной расцветках со стеклянной тыльной панелью, а также вариантом с задником из красной эко-кожи. Отметим, что старшая модель отличается более крупным изогнутым экраном, в то время как базовая будет оснащена плоским дисплеем.

Что до технических характеристик, iQOO 12 Pro оснастят топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 14, 6,78-дюймовым дисплеем Samsung E7 AMOLED с разрешением 2K, пиковой яркостью 2700 нит, ШИМ-затемнением 1440 Гц и частотой обновления 144 Гц, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OV50H с поддержкой оптической стабилизации), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (сенсор OV64B и 3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 16 Мп и защитой от воды и пыли (IP68).

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