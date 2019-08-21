Дизайн новинки Nokia 7.2

Модель 7.2 получит чипсет среднего уровня Snapdragon 710, хотя некоторые инсайдеры утверждают, что смартфон будет выпускаться на мобильной платформе Snapdragon 660. Также разные источники сообщают что Nokia 7.2 будет иметь 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Не исключено, что в продажу поступят две модификации.Новые данные удалось выяснить при анализе рендера защитного чехла модели. Судя по нему, в чехле производства Gesma скрывается тонкий смартфон с вырезом в дисплее, сканером отпечатков пальцев на задней панели и тройной камерой в круглом модуле.Модель 7.2 тоже будет соответствовать высоким стандартам: новинка получит переработанный внешний вид, мощное железо и, возможно, тройную камеру.О стоимости новинки пока неизвестно.