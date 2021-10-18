Дизайн серии Samsung Galaxy S22 раскрывается на новых схемах

В сети только что появились новые схемы серии Galaxy S22, на которых показаны определенные измерения и расположение портов на еще не выпущенных устройствах. Для тех, кто не знает, ожидается, что южнокорейский технологический гигант выпустит в следующем году три модели серии Galaxy S22, которые включают базовый вариант, высокопроизводительную модель Ultra и новую версию Pro. На новых схемах указаны точные размеры всех трех моделей.

Теперь мы знаем, насколько высокой, широкой и толстой будет новая флагманская линейка. Схема также демонстрирует, что Galaxy S22 Ultra будет иметь дизайн, похожий на серию Galaxy Note. Это особенно заметно при взгляде на модуль камеры, который отличается от базового и Pro-варианта. С другой стороны, вариант Ultra имеет слот для S Pen, который расположен в нижнем левом углу. Поскольку Samsung пропустит запуск серии Galaxy Note, смартфон S22 Ultra может предложить лояльную серию Note достойное устройство для обновления.