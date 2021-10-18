Дизайн серии Samsung Galaxy S22 раскрывается на новых схемах

Теперь мы знаем, насколько высокой, широкой и толстой будет новая флагманская линейка. Схема также демонстрирует, что Galaxy S22 Ultra будет иметь дизайн, похожий на серию Galaxy Note. Это особенно заметно при взгляде на модуль камеры, который отличается от базового и Pro-варианта. С другой стороны, вариант Ultra имеет слот для S Pen, который расположен в нижнем левом углу. Поскольку Samsung пропустит запуск серии Galaxy Note, смартфон S22 Ultra может предложить лояльную серию Note достойное устройство для обновления.