Дизайн серии Vivo V12 появился в интеренте

Запуск серии Vivo S12 не за горами, поскольку изображение смартфона появилось в сети. Грядущая серия смартфонов будет состоять из двух смартфонов - Vivo S12 и Vivo S12 Pro. Источник поделился изображением, размещенного на веб-сайте электронной коммерции, на котором виден дизайн передней и задней части смартфона. Два смартфона серии Vivo S12 также получили сертификаты TENAA и 3C Китая.

Изображения расплывчаты, но дизайн смартфона очевиден. Vivo S12 показан с изогнутым дисплеем с большой выемкой. На задней панели смартфона расположилась тройная камера, размещенная вертикально в прямоугольном модуле. Источник утверждает, что одним из датчиков будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик.
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