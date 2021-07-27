Для RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпустили стильную СЖО

Правда, стоит отметить, что данная система подходит далеко не для всех видеокарт, а только для линейки ASUS ROG Strix и MSI Ventus. То есть, если к вас есть данная видеокарта и вы считаете, что у вашей видеокарты недостаточно хорошее охлаждение, то можно смело купить данную систему жидкостного охлаждения и установить ее на печатную плату. Пока что, правда, нет информации о том, теряет ли пользователь право на гарантийное обслуживание в случае установки данной модификации. Но, а любом случае, если ваша видеокарта перегревается, то лучше установить дополнительное охлаждение, ведь иначе у вас может перегореть графический чип или чипы памяти, что тоже достаточно неприятно.