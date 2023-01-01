Для смартфона Redmi K60 выпустили чехол-радиатор

Компания Xiaomi выпустила для смартфона Redmi K60 любопытный аксессуар, который оценен в Китае в 11 долларов. Это чехол-радиатор, позволяющий снизить температуру устройства на 4 °С. Впрочем, и без такого чехла смартфон не должен перегреваться, ведь в нем используется система охлаждения с очень крупной испарительной камерой.

Напомним, что оцененная от 360 долларов новинка также характеризуется оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором на 5500 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядки на 67 Вт и 30 Вт соответственно, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), AMOLED-экраном с разрешением 2К, яркостью до 1400 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, модулем NFC, ИК-излучателем, адаптером Bluetooth 5.3 и Android 13 с прошивкой MIUI 14 «из коробки».