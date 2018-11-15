Dolby Dimension - новая пара наушников с активным шумоподавлением

Dolby выпустила новую пару наушников , известную как Dolby Dimension. Беспроводная модель поддерживает активное шумоподавление. Dolby Dimension оснащены 40-миллиметровыми драйверами и используют фирменные алгоритмы обработки сигнала. Благодаря технологии виртуализации и возможностям машинного обучения чипа Qualcomm обеспечивается объемное звучание уровня Dolby Atmos для полного погружения в атмосферу.

Во время просмотра фильма источник звука можно «зафиксировать» в одной точке. При поворотах головы будет создаваться впечатление, что звук исходит из экрана. Есть функция Dolby LifeMix, позволяющая объединить то, что вы слушаете, с тем, что вокруг. LifeMix - это своего рода «персональный микшер», который можно использовать в режиме реального времени, настройка происходит в приложении для Android и iOS.

Dolby Dimension запоминают до восьми устройств пользователя, на корпусе есть кнопки для быстрого переключения между тремя из них. Громкость меняется свайпами на правой чашке. Коротким нажатием можно ставить музыку на паузу, активировать голосовой ассистент и включать/отключать LifeMix. В комплекте есть док-станция беспроводной зарядки. Время автономной работы 16 часов. Новинка уже появилась в США, по цена в $600 сразу переводит Dolby Dimension в категорию «не для всех».