Долгоиграющий смартфон ZTE Blade A330 вышел в России

Компания ZTE объявила о скором старте продаж в России бюджетного смартфона ZTE Blade A330, который может похвастаться аккумулятором на 4000 мАч. Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 480:854 пикселей, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, четырехъядерным процессором ARM Cortex A7, 1 Б оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, поддержкой двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 g/b/n), Bluetooth 4.1 и FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Отметим, что аппарат может выступить в роли внешнего аккумулятора. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Рекомендованная розничная цена ZTE Blade A330 составит 5990 рублей.