Doogee S59 Pro с аккумулятором 10050 мАч за 199 долларов

Doogee S59 Pro с огромной батареей на 10050 мАч, 128 ГБ памяти и мощным динамиком 2 Вт.

Смартфон Doogee S59 Pro будет поставляться с массивной батареей емкостью 10050 мАч, которая при полной зарядке может работать до 3-5 дней. Он выдерживает 47 часов непрерывных разговоров или 50 часов прослушивания музыки. Он также поддерживает 24 Вт быстрой зарядки.

Doogee S59 Pro поставляется с внутренней памятью 128 ГБ и мощный и элегантный звук - еще одна главная особенность смартфона. В телефоне есть усилитель мощности SMART IC, который может выдавать 2 Вт супербасового звука. Приобрести Doogee S59 Pro можно на AliExpress за 199 долларов США.