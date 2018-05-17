Doogee готовит BL9000...

Компания Doogee всегда радовала нас крутыми смартфонами за адекватные деньги. Это важно, ведь большинство смартфонов на рынке стоят дорого, а не у каждого есть деньги, чтобы переплачивать только за логотип. Помимо этого, теперь компания готовит к релизу смартфон BL9000, у которого имеется батарея на 9000 мАч и скоростная зарядка. Это очень крутой момент, ведь когда долго играешь в игры и батарея теряет заряд, не хочется всю ночь ждать, пока устройство вновь зарядится. У этой новинки есть специальная технология для быстрого заряда, которая позволяет за короткое время получить нужную энергию и дальше пользоваться устройством. Мне кажется, что это очень круто, тем более смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Будем надеяться, что продукт стоит недорого и пользователи смогут оценить его по достоинству.