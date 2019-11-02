Дорогая модель смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung выпустила мощную и интересную гнущую модель смартфона.Аппаратная схема новинки построена на 8-ядерном процессоре, выполненном по 7-нм техпроцессу, максимальная тактовая частота равна 2,8 ГГц. Главная камера имеет в своем составе три оптических модуля. В первом блоке установлен датчик изображения на 12 МП и объектив с переменной величиной диафрагмы F/1.5- F/2.4.Комплект памяти включает в себя 12 ГБ «оперативки» и внушительный флэш-массив на 512 ГБ.Смартфон оснащен дополнительным экраном более скромного размера 4,6 дюйма. Super AMOLED-панель обеспечивает разрешение стандарта HD+. Сама новинка по цене очень дорогая.Стоимость новинки составит 159990 рублей.Цвет модели будет черной и серебристой.