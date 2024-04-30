Доступная раскладушка Blackview Hero 10 полностью рассекречена

На Aliexpress обнаружилась страница с подробным описанием и ценой складного смартфона Blackview Hero 10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,9-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 1300 кд/м2 и частотой ШИМ 1920 Гц, корпусом с размерами в раскрытом виде 169,0:75,7:8,1 мм и массой 198 граммов, каплевидным шарниром с фиксацией на 30 и 150 градусов, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HM6) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками, модулем NFC и задней панелью, выполненной под «веганскую кожу». Цена смартфона составит 400 евро.