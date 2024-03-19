Доступная версия Samsung Galaxy Z Fold6 стоит 800 долларов

И это в два раза дешевле, чем начальная стоимость флагмана Fold5 на момент релиза. Для складного устройства это невероятно впечатляющая стоимость, которая позволит существенно расширить рынок складных смартфонов — многие пользователи не горят желанием покупать гаджет из-за того, что это слишком дорогое удовольствие. Но если цена упадёт, то они могут изменить свою точку зрения. Конечно, всё это возможно только в случае, если слух от инсайдеров из Кореи действительно подтвердится. Ведь на деле никто не может точно сказать какая будет цена у нового смартфона до официального релиза — компания в любой момент может изменить ценовую политику. Да и нужно учитывать, что цена в 799 долларов для США может легко превратиться в 900-1000 долларов в других регионах мира, как это уже было с флагманами прошлых поколений. Но это всё равно прогресс.