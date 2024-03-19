Доступная версия Samsung Galaxy Z Fold6 стоит 800 долларов

На протяжении нескольких месяцев ходят слухи о том, что компания Samsung собирается существенно изменить рынок складных смартфонов в этом году, запустив более доступную версию грядущего флагманского смартфона Galaxy Z Fold6. Скорее всего, релиз новинки состоится в июле текущего года вместе с запуском смартфонов топового уровня, но пока что эта информация никак не подтверждается. И, что самое приятное, у этой более дешёвой версии складного смартфона теперь есть предполагаемая цена — инсайдеры считают, что гаджет будут продавать за 800 долларов, что вполне приятно на фоне флагманских моделей от 1300 долларов.

И это в два раза дешевле, чем начальная стоимость флагмана Fold5 на момент релиза. Для складного устройства это невероятно впечатляющая стоимость, которая позволит существенно расширить рынок складных смартфонов — многие пользователи не горят желанием покупать гаджет из-за того, что это слишком дорогое удовольствие. Но если цена упадёт, то они могут изменить свою точку зрения. Конечно, всё это возможно только в случае, если слух от инсайдеров из Кореи действительно подтвердится. Ведь на деле никто не может точно сказать какая будет цена у нового смартфона до официального релиза — компания в любой момент может изменить ценовую политику. Да и нужно учитывать, что цена в 799 долларов для США может легко превратиться в 900-1000 долларов в других регионах мира, как это уже было с флагманами прошлых поколений. Но это всё равно прогресс.
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