Доступный Redmi 11 5G может выйти уже в июне

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi уже в следующем месяце выпустит смартфон Redmi 11 5G. Первым рынком, где появится новинка, станет Индии. Там смартфон обойдется в 180 долларов. Устройству приписывают наличие восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 6,58-дюймового дисплея с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки сотовых сетей пятого поколения, основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и селфи-камеры на 5 Мп. Любопытно, что эти параметры полностью повторяют характеристики Redmi 10 5G. Чем тогда новое поколение будет отличаться от старого, источники не уточняют.

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