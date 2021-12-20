Доступный флагман iQOO Neo 5S оценен в $423

Компания iQOO, как и ожидалось, представила сегодня смартфон iQOO Neo 5S. Новинка получила восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2400:1080 точек и поддержкой HDR10+, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп (есть оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 66 Вт, а также корпус толщиной 8,39 мм и массой 196 г. Смартфон появится в продаже 28 декабря по цене в 423 доллара за версию с 8/128 ГБ памяти, 455 долларов за 8/256 ГБ и 500 долларов за 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.