Доступный смартфон Huawei Enjoy 9 получит АКБ на 4000 мАч

В базе данных китайского регулятора TENAA появились подробные характеристики и фото смартфона Huawei Enjoy 9, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей, чипсет Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, сдвоенную основную камеру на 13 и 2 Мп, фронтальную камеру с датчиком разрешением 8 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс, судя по всему, уже не за горами.