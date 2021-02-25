Доступный смартфон Realme 8 получит 108-Мп камеру

Руководитель Realme India Мадхав Шет заявил, что его компания уже готовит к выпуску смартфон Realme 8, хотя релиз Realme 7 случился всего пять месяцев назад. Также Шет сообщил о том, что смартфон получит тыльную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением. Таким образом, Realme 8 станет первой моделью компания с 108-Мп камерой. Также он станет самым доступным смартфоном с такой камерой на рынке. Realme 8 прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720, 8 ГБ оперативной памяти, дисплей с высокой кадровой частотой и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой Realme UI 2.0.