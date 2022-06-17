Доступный смартфон Realme Q5x появился в продаже Компания Realme дала старт китайским продажам смартфон Q5x, который является одной из самых доступных моделей производителя с ценой в 135 долларов. Новинка оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 0,3 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом толщиной 8,1 и массой 184 грамма. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:34 . Продукт - Realme Q5x

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