Доступный смартфон Realme Q5x появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфон Q5x, который является одной из самых доступных моделей производителя с ценой в 135 долларов. Новинка оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 0,3 Мп, селфи-камерой на 5 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, а также корпусом толщиной 8,1 и массой 184 грамма.