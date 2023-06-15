Доступный смартфон Redmi 12 получил 50-Мп камеру

Компани Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов доступной моделью Redmi 12, которая оценена в 150 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G88, 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением формата Full HD+, частотой обновления 90 Гц, контрастностью 1500:1 и яркостью 550 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, модулем NFC, 3,5-мм аудиоразъемом, интерфейсом USB Type-C, боковым дактилоскопическим сенсором и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14.