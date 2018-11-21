Доступный смартфон Samsung Galaxy M2 получит 3 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне Samsung, который фигурирует в тесте под модельным номером SM-M205F. Предполагается, что перед нами Samsung Galaxy M2, оборудованный фирменной платформой Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Вероятнее всего, будет и версия на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. В качестве операционной системы здесь использовался Android 8.1. в однопоточном тесте аппарат набрал 1319, а в многопоточном – 4074 балла.