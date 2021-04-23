Доступный смартфон ZTE 7530N получит поддержку 5G

Китайский регулятор TENAA раскрыл сведения еще не анонсированном официально смартфоне ZTE с кодовым названием 7530N. Итак, аппарат получит 6,52-дюймовый IPS-экран с разрешением 1200:720 пикселей, корпус с размерами 165,8:77:9,6 мм и массой 210 г, восьмиядерную платформу с частотой 2,2 ГГц и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 10 Вт, боковой дактилоскоп и предустановленную ОС Android 11.