Два новых телефона iQOO Neo будут выпущены в ближайшее время

iQOO Neo 5s будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, вероятно, с дырочкой и тонкими лицевыми панелями. Он может работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 в паре с графическим процессором Adreno 660. Говорят, что он будет оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. В телефоне может быть основная камера на 48 МП. Ходят слухи, что это может быть обновленная версия iQOO Neo5 Vitality Edition, дебютировавшая ранее в этом году. iQOO Neo 6 SE будет работать на чипсете Snapdragon 778G или Snapdragon 778G Plus. Ожидается, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. К сожалению, другие детали телефона пока остаются в секрете.