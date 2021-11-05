Два новых телефона iQOO Neo будут выпущены в ближайшее время

Согласно надежному источнику DigitalChatStation, iQOO работает над двумя устройствами под брендом Neo. Ожидается, что телефоны дебютируют где-то в этом месяце, и на данный момент точная дата запуска неизвестна. Отчеты предполагают, что они могут носить названия iQOO Neo 5s и iQOO Neo6 SE.

iQOO Neo 5s будет оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, вероятно, с дырочкой и тонкими лицевыми панелями. Он может работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 888 в паре с графическим процессором Adreno 660. Говорят, что он будет оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. В телефоне может быть основная камера на 48 МП. Ходят слухи, что это может быть обновленная версия iQOO Neo5 Vitality Edition, дебютировавшая ранее в этом году. iQOO Neo 6 SE будет работать на чипсете Snapdragon 778G или Snapdragon 778G Plus. Ожидается, что он будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. К сожалению, другие детали телефона пока остаются в секрете.
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