Двойная стратегия на 2019 год Huawei и Honor

В последнее время Huawei и Honor демонстрировали очень хорошие результаты, и Генеральный директор Huawei Consumer Devices Ричард Ю объявил о новой стратегии двойного бренда на ближайшее будущее.

Huawei подтвердила свою цель стать производителем смартфонов номер один в мире к концу этого года. Huawei занимает второе место, сразу за Samsung, который удерживает лидерство уже с 2012 года.

Цель Honor - стать четвертым крупнейшим производителем смартфонов в мире. Это означает, что, если все пойдет по плану, бренд будет опережать Xiaomi и отставать от Apple и Samsung по объемам поставок. Также компания хочет похитить звание второго по величине производителя смартфонов в Китае - в настоящее время Huawei занимает первое место. Сроки для этого достижения не указаны, но ожидается, что это произойдет примерно в то же время, когда Хонор достигнет 4-го места в мире.