Двухцветный Huawei Mate 60 засветился на фото

Китайские источники опубликовали живые фото флагманского смартфона Huawei Mate 60, официальная презентация которого ожидается уже в ближайшее время. Судя по фото, аппарат получит двухцветную заднюю панель с огромным круглым модулем камеры, которая серьезно выступает из корпуса. Отметим надпись XMAGE, LED-вспышку и три модуля, один из которых будет перископным. Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие OLED-экрана с разрешением 1220p и кадровой частотой 120 Гц, а также фирменного чипа с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.