Двухрежимный монитор AOC U27G4XM оценен в 400 фунтов стерлингов

Компания AOC объявила о выпуске игрового монитора U27G4XM, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с подсветкой Mini-LED и 1152 зонами подсветки. Главной особенностью новинки является возможность работать в двух режимах: с разрешением 4K UHD и кадровой частотой 160 Гц или разрешением Full HD и частотой обновления 320 Гц. Это очень необычно для Mini-LED мониторов. U27G4XM также характеризуется сертификацией DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1200 кд/кв.м, глубиной цвета 8-бит (+FRC), 151.8%, 98% и 96.5% покрытием цветовых пространств sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB соответственно, а также временем отклика 1 мс GtG. Монитор появится в продаже на дебютном британском рынке в январе в 400 фунтов стерлингов.