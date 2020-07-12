Лаборатория DxOMark высоко оценила звук в OnePlus 8

Специалисты лаборатории DxOMark протестировали звуковую систему смартфона OnePlus 8. Аппарат набрал 68 баллов (меньше Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone SE), заняв 11 место в рейтинге. При этом младший флагман набрал на один балл больше старшей модели OnePlus 8 Pro. Авторы обзора похвалили смартфон за чистую запись звука, а вот звук при записи видео на фронтальную камеру оказался не лучшего качества.

Напомним, что OnePlus 8 оснащается 6,55-дюймовым закругленным по краям Fluid AMOLED-дисплеем с поддержкой HDR10+, разрешением Full HD+ (1080:2400 точек), частотой обновления до 90 Гц, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, проводной зарядкой Warp Charge 30T мощностью 30 Вт, топовым 8-ядерным чипсетом Snapdragon, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, тройной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольным 16-Мп и 2 Мп модулем для макросъемки, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos; поддержкой Wi-Fi 6, USB 3.1, Bluetooth 5.1 и NFC и подэкранным дактилоскопом.