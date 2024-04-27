DxOMark испытали экран Samsung Galaxy A55

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования дисплея смартфона Samsung Galaxy A55, который уже ранее становился объектом исследования французских специалистов. Итак, аппарат набрал 147 баллов, что очень много для смартфона среднего ценового сегмента. Аппарат занял 15 место в общем зачете, опередив даже iPhone 14 Pro Max. То есть, Galaxy A55 имеет вполне себе флагманский экран. Это 6,6-дюймовая Super AMOLED-панель с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 550 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Цена смартфона в Европе составляет 480 евро за базовую версию с 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.

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