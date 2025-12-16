DxOMark испытали экран Samsung Galaxy S25 FE

Лаборатория DxOMark протестировала экран субфлагманского смартфона Samsung Galaxy S25 FE, в котором используется 6,7-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1080:2340 точек и кадровой частотой 120 Гц. Специалисты оценили дисплей 156 баллов, что ставит его на 10-е место в рейтинге DxOMark. То есть, новинка опередила такие флагманы, как Samsung Galaxy S24 (Exynos), Google Pixel 8 и iPhone 17. Больше всего авторы тестов хвалят Samsung за цветопередачу в разных сценариях, качество картинки на видео и быстрый и точный отклик, а вот пиковая яркость дисплея и слишком высокая яркость в условиях слабой освещенности уступают флагманским решениям.