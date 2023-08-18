DxOMark испытали камеру в Samsung Galaxy Z Flip5

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5. Аппарат набрал 127 баллов. Это результат таких флагманов, как OnePlus 11, Google Pixel 6 и iPhone 12 Pro. Его предшественник в Galaxy Z Flip4 в свое время набрал только 112 баллов.

Напомним, что смартфон оснащается 3,4-дюймовым внешним Super AMOLED-дисплеем с разрешением 720:748 пикселей и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 12 Мп, селфи-камерой на 10 Мп, батареей ёмкостью 3700 мАч, поддержкой 25-Вт проводной, 15-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, защитой от воды в соответствии со степенью IPX8, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.3 LE, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1.1.