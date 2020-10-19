DxOMark не впечатлила камера iPhone 12 Pro Max

Смартфоны серии iPhone 12 были представлены уже несколько дней назад, однако журналистами будет разрешено опубликовать свои обзоры только 21 октября. Это не помешало авторитетной лаборатории DxOMark сделать небольшой анонс своего материала по основной камере топового смартфона iPhone 12 Pro Max. В частности, специалисты скептически высказались о возможностях нового телефото-модуля, который теперь предлагает фокусное расстояние 65 мм и 5-кратный оптический зум. Судя по всему, у нового iPhone нет шансов потеснить с первого места Xiaomi Mi 10 Ultra, который может похвастаться модулем с эквивалентным фокусным расстоянием 120 мм.

Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro Max
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