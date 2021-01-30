DxOMark оценил фронтальную камеру Samsung Galaxy Note20

Лаборатория DxOMark протестировала фронтальную камеру смартфона Samsung Galaxy Note20, который был представлен летом прошлого года. Селфи-камера получила 100 итоговых балла: 103 балла за фотовозможности и 95 баллов за видео. Смартфон занял четвёртое место в рейтинге, уступив лишь Huawei Mate 40 Pro, Huawei P40 Pro и ASUS ZenFone 7 Pro. Правда, четвертое место аппарат делит с гораздо более дорогими Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G. Из плюсов эксперты оценили высокое качество фото и видео практически при любых условиях, отметив лишь небольшие шумы, снижение детализации и менее эффективную стабилизацию при съемке в условиях умеренно слабого освещения.