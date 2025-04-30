DxOMark оценили автономность Motorola Edge 60 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования автономности смартфона Motorola Edge 60 Pro, который был представлен неделю назад. Новинка набрала 164 балла, разделив первое место в рейтинге с Honor Magic7 Lite и Honor X9c, которые представляют собой одну модель с разными названиями. Причем в них используется батарея ёмкостью 6600 мАч, а в Edge 60 Pro – на 6000 мАч. Также новинка Motorola может похвастаться поддержкой 90-Вт проводной зарядки. Согласно результатам тестирования, на полную зарядку у новинки уходит 53 минуты, а за полчаса её можно зарядить до 76%. Отметим и поддержку 15-Вт беспроводной зарядки, которая зарядит аккумулятор за 2 часа 43 минуты. Что касается собственно автономности, то в энергосберегающем режиме батареи хватит на 117 часов, а при активном использовании на 52 часа.

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