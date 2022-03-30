DxOMark оценили камеру смартфона Xiaomi 12 Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры флагмана Xiaomi 12 Pro, который вышел в самом начале этого года. Удивительно, но новинка заняла лишь 14 место в общем рейтинге, уступив даже позапрошлогоднему Xiaomi Mi 10 Ultra. Авторы тестирования похвалили камеру за высокую детализацию, шустрый автофокус, отличную работу стабилизации и ночной режим. Не понравились обзорщикам артефакты в съемке со включенным HDR, ограничения по зуммированию в портретном модуле и сбоящий экспонометр во время съемки видео в условиях слабого освещения.

Напомним, что смартфон оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив).