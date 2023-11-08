DxOMark оценили камеру в Google Pixel 8

Специалисты лаборатории DxOMark оценили основную камеру флагманского смартфона Google Pixel 8 на 148 баллов, что позволило устройству занять девятое место в общем рейтинге. Лучший камерофон Huawei P60 Pro, напомним, набирает 156 баллов. Режим фото был оценен на 152 балла, а видео – на 148 баллов. Авторы похвалили камеру за широкий динамический диапазон, правильный скинтон, быструю и точную работу автофокуса и стабилизацию в режиме видеосъемки.

Напомним, что оцененный от 700 долларов Google Pixel 8 получил сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (широкоугольная оптика и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик).
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