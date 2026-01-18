DxOMark оценили камеру в Xiaomi 15T Pro

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Xiaomi 15T Pro, который получил главный модуль на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,31 дюйма, «телевик» на 50-Мп датчике и 12-Мп сверхширик. Новинка набрала 149 баллов, заняв 28 место в общем рейтинге. Этот результат можно сравнить с показателями Honor Magic7 Pro и Samsung Galaxy S25 Ultra.

Напомним, что Xiaomi 15T Pro имеет в своем оснащении 3-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9400+, 6,83-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 45 Вт соответственно, систему охлаждения Xiaomi 3D IceLoop, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.