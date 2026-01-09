Motorola представила Moto Tag 2 с UWB

Всегда приятно видеть, когда новая версия устройства получает заметно лучшую автономность по сравнению с предыдущей, и именно это произошло с Moto Tag 2. Трекер второго поколения от Motorola способен работать более 500 дней без замены батарейки, то есть почти 1,5 года можно вообще не вспоминать хотя бы об одном гаджете. Moto Tag 2 использует сеть Google Find Hub для поиска потерянных вещей и получил поддержку UWB для более точного определения местоположения. Эта функция отсутствовала у первого Moto Tag на старте продаж и появилась позже. Первая версия обещала до 1 года работы от одной батарейки, как и Apple AirTag, поэтому прирост автономности у Tag 2 выглядит весьма существенным.

Трекер второго поколения также стал немного прочнее — он соответствует стандарту защиты IP68 от пыли и воды, тогда как первая модель имела рейтинг IP67. Устройство по-прежнему оснащено кнопкой, которая позволяет заставить смартфон издать звуковой сигнал, если именно его нужно найти. Эта же кнопка может работать как дистанционный спуск камеры, и такая многофункциональность выглядит особенно приятно. Motorola пока не раскрыла точную дату начала продаж и цену Moto Tag 2, но компания подтвердила, что устройство появится в продаже «в ближайшие месяцы». И это действительно хорошая новость, потому что такие брелоки очень практичны в повседневной жизни, особенно если пользователь не очень внимательный и может забыть сумку или что-либо ещё. Вопрос только в стоимости новинки.