Motorola представила Moto Tag 2 с UWB

Трекер второго поколения также стал немного прочнее — он соответствует стандарту защиты IP68 от пыли и воды, тогда как первая модель имела рейтинг IP67. Устройство по-прежнему оснащено кнопкой, которая позволяет заставить смартфон издать звуковой сигнал, если именно его нужно найти. Эта же кнопка может работать как дистанционный спуск камеры, и такая многофункциональность выглядит особенно приятно. Motorola пока не раскрыла точную дату начала продаж и цену Moto Tag 2, но компания подтвердила, что устройство появится в продаже «в ближайшие месяцы». И это действительно хорошая новость, потому что такие брелоки очень практичны в повседневной жизни, особенно если пользователь не очень внимательный и может забыть сумку или что-либо ещё. Вопрос только в стоимости новинки.