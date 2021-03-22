DxOMark подтвердил параметры Black Shark 4 Pro

Вчера лаборатория DxOMark признала смартфон Black Shark 4 Pro лучшим на рынке в плане звуковых возможностей. По итогам тестирования аппарат набрал 81 балл. Также в DxOMark подтвердили характеристики смартфона, который будет представлен уже завтра. Итак, аппарат получил топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 6,67-дюймовый AMOLED-экран с кадровой частотой 144 Гц, врезанную фронтальную камеру, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт, симметричные стереодинамики, стандартное гнездо для наушников, три микрофона и поддержку технологий DTS, AAC и Cirrus Logic.

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