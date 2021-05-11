DxOMark представил свой бенчмарк

Французская аналитическая компания DxOMark известна прежде всего своими фотообзорами смартфонов и оценками качества камер. Тем не менее, в последние несколько лет компания расширила сферу своей деятельности, добавив новые параметры для оценки производительности экрана и тестирования звука на смартфонах. В настоящее время компания дополнительно расширила свои операционные возможности, включив в оценку производительность аккумуляторных батарей устройств. DxOMark разработал новый тест батареи, который обеспечивает объективную и научную оценку батареи телефона на основе нескольких параметров, таких как скорость зарядки, эффективность и производительность в различных сценариях. Новый рейтинг позволил французской аналитической компании ранжировать смартфоны на основе возможностей и производительности их аккумуляторов.