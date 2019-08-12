DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном

Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад. По итогам тестирования новинка набрала 113 баллов, возглавив рейтинг. Это всего на балл больше, чем у P30 Pro и Galaxy S10 5G. При этом китайский камерофон на балл опережает корейца по качеству фото – 119 баллов против 118 баллов. По качеству видео Galaxy Note 10+ 5G нет равных - 101 балл. Например, у Galaxy S10 100 баллов, у iPhone XS Max – 96 баллов. Фронтальная камера набрала 99 баллов, возглавив соответствующий рейтинг. Что ж, ждем ответа Huawei с их грядущим камерофоном Mate 30 Pro.