DxOMark протестировали экран Google Pixel 10 Pro XL

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экрана флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Аппарат набрал 161 балл, расположившись на первом месте. Дисплей получил 157 баллов за читабельность, 166 балов за цветопередачу, 158 баллов за отзывчивость 158 баллов и 161 балл за отображение видео. Напомним, что в новинке используется плоская 6,8-дюймовая матрица LTPO OLED с разрешением 2992:1344 точки, частотой обновления изображения до 120 Гц, пиковой яркостью 3013 нит и минимальной яркостью 0,62 нит.