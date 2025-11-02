Представлен смартфон Realme C85 5G c АКБ на 7000 мАч

Компания Realme представила смартфон C85 5G, который оценен на дебютном вьетнамском рынке в эквивалент 290 долларов. Новинка оснащается 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,8-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1570:720 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и максимальной яркостью 1200 нит, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 и NFC, тыльной камерой на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX852), селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумуляторной батареей Titan на 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпусом толщиной 8,38 мм и массой 215 граммов.