Смартфон Realme C85 получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme объявила, что 28 ноября в Индии будет представлен смартфон Realme C85. Производитель уже подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 45-Вт проводной и 6,5-Вт обратной проводной зарядок, защиты от воды и пыли по стандарту IP69, AMOLED-дисплея с яркостью 1200 нит и 50-Мп основной камеры.

Любопытно, что в начале ноября во Вьетнаме был представлен Realme C85 5G, который имеет схожие параметры, но отличается как минимум IPS-экраном. Возможно, модели получат и другие отличия. Напомним, что уже выпущенный Realme C85 5G получил 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,8-дюймовый дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1200 нит, тыльную камеру на 50 Мп (сенсор Sony IMX852), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею Titan на 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпус толщиной 8,38 мм и массой 215 граммов.
iPhone 17 Pro Max оценили в 300 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры уже начали принимать предварительные заказы на представленные сегодня смартфоны с…
Samsung Galaxy F07 оценен в 85 долларов …
Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F07, который основан на 6-нанометровом процессоре …
OnePlus 15 показали живых фото …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал живые фото флагманского смартфона OnePlus 15, кото…
Moto G100 с АКБ на 7000 мАч появился в продаже …
Компания Motorola выпустила в китайскую продажу смартфон Moto G100, который был представлен пару недель н…
Техпроцесс 2 нм от TSMC оказался не таким уж дорогим…
При ориентировочной цене около 30 тысяч долларов за пластину, произведённую по 2-нанометровому техпроцесс…
Опубликованы примеры фото на Realme GT8 Pro…
Компания Realme объявила о начале сотрудничества с производителем фототехники Ricoh Imaging. Первым резул…
Бюджетный смартфон Redmi 15C вышел в России …
Компания diHouse объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 15C, который оценен в 10 тысяч рубле…
Представлен смартфон OPPO F31 Pro+ 5G с АКБ на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F31 Pro+ 5G, главной особенностью которой стал акк…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor