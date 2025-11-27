Смартфон Realme C85 получит батарею на 7000 мАч

Компания Realme объявила, что 28 ноября в Индии будет представлен смартфон Realme C85. Производитель уже подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, поддержки 45-Вт проводной и 6,5-Вт обратной проводной зарядок, защиты от воды и пыли по стандарту IP69, AMOLED-дисплея с яркостью 1200 нит и 50-Мп основной камеры.

Любопытно, что в начале ноября во Вьетнаме был представлен Realme C85 5G, который имеет схожие параметры, но отличается как минимум IPS-экраном. Возможно, модели получат и другие отличия. Напомним, что уже выпущенный Realme C85 5G получил 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G, 6,8-дюймовый дисплей с разрешением HD+, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1200 нит, тыльную камеру на 50 Мп (сенсор Sony IMX852), фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею Titan на 7000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также корпус толщиной 8,38 мм и массой 215 граммов.