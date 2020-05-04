DxOMark протестировали фронтальную камеру Samsung Galaxy S20 Ultra

Недавно мы писали о том, как флагманский смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест лаборатории DxOMark, заняв в рейтинге лучших камерофонов лишь седьмое место. Сегодня был опубликован обзор фронтальной камеры новинки, которая заняла почетное третье место в соответствующем перечне, уступив лишь Huawei nova 6 5G и Huawei P40 Pro.

Фронтальную камеру смартфона похвалили за правильную экспозицию, широкий динамический диапазон, быструю автофокусировку и небольшое количество шумов. Из минусов были отмечены: цветопередача оттенков кожи на фото, а также шумы и нестабильный автофокус на видео.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 Ultra
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