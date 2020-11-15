DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Pro

Лаборатория DxOMark провела тестирование основной камеры смартфона iPhone 12 Pro. Итак, аппарат получил 128 итоговых баллов, расположившись на четвертом месте в рейтинге камерофонов. За фотовозможности аппарат наградили 135 баллами, а за видео – 112 баллами. Эксперты похвалили быструю и точную автофокусировку, отличную работу видоискателя, а вот несколько ограниченный диапазон в сложных условиях и шум при слабом освещении были записаны в минусы. Что до видео, то здесь была отмечена высокая детализация в разрешении 4K, быстрый автофокус и система стабилизации.

Напомним, что смартфон оснащается тройной камерой с 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией, лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.
Комментарии и отзывы iPhone 12 Pro
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Новости:
В России наблюдают дефицит iPhone 12

Отечественные ритейлеры и операторы связи сообщают об огромном интересе пользователей к новым смартфонам ...
Honor 10X Lite устройстве среднего класса

Ожидается, что Honor анонсирует новый смартфон среднего класса, который будет выпущен как Honor 10X Lite....
Samsung Galaxy M62 уже в разработке

Смартфоны серии Galaxy M были бестселлерами компании Samsung с момента их дебюта. Теперь, согласно утечка...
Лучшие вафельницы. Kitfort KT-1646Лучшие вафельницы. Kitfort KT-1646
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600XОбзор ID-COOLING SE-224-XT Black. Недорогое охлаждение для AMD Ryzen 5 5600X
Micron начала поставку 176-слойной 3D NA...
Micron начала поставку 176-слойной 3D NAMicron объявила о начале массовых поставок первой в мире 3D NAND флэш-памяти с 176 слоями, достигнув бесп...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart Electric...
Xiaomi запустила 8H Milan Smart ElectricXiaomi запустила 8H Milan Smart Electric Bed Pro под краудфандинговой платформой Youpin. ...
Xiaomi Mi 10 Ultra c подэкранной камерой...
Xiaomi Mi 10 Ultra c подэкранной камеройВ сети появилось видео, в котором демонстрируется прототип смартфона Xiaomi с подэкранной фронтальной кам...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал а...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал аПредставленный на прошлой неделе Huawei Mate 40 RS Porsche Design стал одним из самых дорогих смартфонов ...
GELID Solutions выпустила многослойную т...
GELID Solutions выпустила многослойную тКомпания GELID Solutions выпустила многослойную термопрокладку GP-Ultimate 120x20. Она предназначена для ...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад д...
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад дВ споре между любителями консолей и ПК, часто в качестве аргумента выступает возможность играть на геймпа...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быст...
8-ядерный Intel Rocket Lake, на 21% быстIntel анонсировала процессоры 11-го поколения для стационарных PC Rocket Lake, которые будут выпущены в п...
4K-телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A55 о...
4K-телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A55 оКомпания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих 4K-телевизоров моделью Redmi Smart TV A55, которая уже до...
QNAP Systems представила NAS-систему TS-...
QNAP Systems представила NAS-систему TS-QNAP Systems представила NAS-систему TS-451D2 с четырьмя отсеками для дисков. Устройство QNAP TS-451D2 ос...
Ютуберы уже опробовали Xbox Series X...
Ютуберы уже опробовали Xbox Series XЗападные ютуберы уже получили свои первые консоли Xbox Series X от компании Microsoft и активно работают ...
Xiaomi готовит камеру под дисплеем...
Xiaomi готовит камеру под дисплеемМы привыкли к тому, что крупные производители смартфонов или планшетов достаточно активно выпускают свои ...
AMD выпустила обновление драйвера Radeon...
AMD выпустила обновление драйвера RadeonКомпания AMD завершает август обновлением драйвера Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.3. Обновле...
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 ProОбзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумовОбзор Hagen Fluval FX6. Внешний фильтр для больших аквариумов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor