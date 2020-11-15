DxOMark протестировали камеру iPhone 12 Pro

Лаборатория DxOMark провела тестирование основной камеры смартфона iPhone 12 Pro. Итак, аппарат получил 128 итоговых баллов, расположившись на четвертом месте в рейтинге камерофонов. За фотовозможности аппарат наградили 135 баллами, а за видео – 112 баллами. Эксперты похвалили быструю и точную автофокусировку, отличную работу видоискателя, а вот несколько ограниченный диапазон в сложных условиях и шум при слабом освещении были записаны в минусы. Что до видео, то здесь была отмечена высокая детализация в разрешении 4K, быстрый автофокус и система стабилизации.

Напомним, что смартфон оснащается тройной камерой с 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией, лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.