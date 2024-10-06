DxOMark протестировали камеру в Xiaomi 14T

Авторитетная лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые были представлены в конце прошлого месяца. Новинки набрали 134 и 135 баллов, расположившись на 49 и 45 месте в рейтинге соответственно. Напомним, что базовая модель получила основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма), 50 Мп (телефото с 2-кратным оптическим зумом) и 12 Мп (сверхширик), а старшая модель отличается 50-Мп главным модулем на основе сенсора Light Fusion 900 размером 1/1,31 дюйма и телеобъективом с 2,6-кратным приближением.

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