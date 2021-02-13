DxOMark разочаровал экран Google Pixel 5

Авторитетная лаборатория DxOMark протестировала дисплей смартфона Google Pixel 5. Аппарат набрал 74 итоговых балла и 14 место в общем рейтинге, пропустив вперед себя такие модели, как Oppo Find X2 Pro или Vivo X51 5G. Специалистам не понравилась низкая контрастность, слабая яркость, читаемость дисплея и наличие артефактов. Из плюсов авторы обзора отметили плавное воспроизведение видео и точную работу сенсорного слоя. Ранее DxOMark оценил камеру Google Pixel 5 на 120 баллов и 15 место в рейтинге баллами. За фотовозможности смартфон получил 129 баллов, а за видеосъемку – 107 баллов.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5
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