DxOMark высоко оценили Google Pixel 9 Pro XL

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона Google Pixel 9 Pro XL. Аппарат получил 158 баллов и разделил второе место в общем рейтинге вместе с Honor Magic6 Pro. Лидер в лице Huawei Pura 70 Ultra недосягаем с его 163 баллами. Авторы теста высоко оценили новинку во всех категориях, отдельно отметив автофокусировку на 120 баллов и режим видео, который здесь лучше, чем в Pura 70 Ultra, но хуже, чем в iPhone 15 Pro Max.

Напомним, что оцененный от 1100 долларов Google Pixel 9 Pro XL получил тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GNK), 50 Мп (сверхширик на Sony IMX858) и 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX858).