DxOMark высоко оценили экран Samsung Galaxy S24

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экранов Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus. Новинки набрали 154 балла. Столько же у других флагманов – Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Первое место в сводном рейтинге с результатом 155 баллов занимает Samsung Galaxy S24 Ultra. Специалисты высоко оценили почти каждый пункт, а из минусов отметили лишь слишком высокую яркостью в режиме воспроизведения HDR-видео, а также малую яркость и детализацию в условиях искусственного освещения.

Напомним, что Samsung Galaxy S24 оснастили процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц), фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68), адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 «из коробки».
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