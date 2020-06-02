DxOMark высоко оценили камерофон Motorola Edge+

Лаборатория DxOMark оценила возможности нового камерофона Motorola Edge+, который стоит 1000 долларов. Новинка набрала 113 баллов, что соответствует уровню лучших камерофонов прошлого поколения: OnePlus 7T Pro, Samsung Galaxy S10+, Honor 20 Pro и Google Pixel 4. За фотовозможности смартфон получил 119 баллов, а за видео и вовсе 101 балл, что лишь на балл меньше, чем у iPhone 11 Pro Max.

Напомним, что Motorola Edge+ оснащается поддержкой сетей пятого поколения, 6,7-дюймовым 10-битным OLED Full HD+ дисплеем с частотой обновления 90 Гц, врезанной фронтальной камерой на 25 Мп, подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, беспроводной 15-Вт зарядкой, а также 5-Вт обратной зарядкой, основой камерой с модулями на 108, 16 (макро) и 8 (телефотомодуль) Мп, поддержкой съёмки 6K, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ встроенной памяти, стереодинамиками, 3,5-мм разъемом, операционной системой Android 10 и поддержкой Bluetooth 5.1.
Комментарии и отзывы Motorola Edge+
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