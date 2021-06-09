DxOMark высоко оценили камеру Vivo X60 Pro+

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования камеры флагманского смартфона Vivo X60 Pro+, который был выпущен еще в начале года. Аппарат набрал 128 итоговых баллов – 131 балл за фотовозможности и 110 баллов за видео. Таким образом, смартфон занял девятое место в рейтинге лучших камерофонов, выступив на уровне iPhone 12 Pro и Xiaomi Mi 10 Pro, но уступив предшественнику Vivo X50 Pro+. Авторам тестирования не понравились редкие ошибки в экспозиции и автофокусировке, наличие шумов и работа телефотомодуля.

Напомним, что Vivo X60 Pro+ оснащается тыльной камерой с главным модулем на основе 1/1,3-дюймового датчика Samsung ISOCELL GN1 на 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, портретным модулем на 32 Мп и перископным модулем с разрешением 8 Мп и 5-кратным оптическим зумом.
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